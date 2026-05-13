ロック歌手のダイアヤモンド☆ユカイが１３日、自身のブログを更新し、老衰のため亡くなった作曲家でジャズピアニストの大野雄二さん（享年８４）を追悼した。ユカイは「大野雄二さんへ」というタイトルでブログを更新。「あなたとの出会いは、僕の人生の宝物です。突然、君に『人間の証明』を歌ってほしいんだと声をかけて頂きました。満員のお客様の前で大野さんのピアノと共に、故ジョー山中さんの名曲を歌わせていただいた