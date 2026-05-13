◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸けて先発。２回まで２安打無失点で立ち上がった。待望の１勝へ、これが５度目の挑戦。初回は１０球で３者凡退に打ち取った。２回は１死から連打を浴びるも、２死一、三塁で田村を遊ゴロ。最初のピンチを切り抜けてグラブをたたいた。開幕から好投を続けていたが、前回４月２８日・広島戦（東京ドーム）で５回を投げ、ともに移