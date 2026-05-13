モデルでタレントのマギー（３３）の印象が変わった最新ショットが話題を呼んでいる。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、白いチェック柄のシャツワンピースにメガネをかけてポーズする写真を複数枚アップ。ミニ丈を抜群スタイルで着こなし、スラリと伸びた美脚を披露している。クールな雰囲気の投稿にフォロワーからは「出来る秘書様」「こんな先生いて欲しい」「色っぽい」「知的美人」「ええええめちゃくちゃかわ