◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１２節町田―東京Ｖ（１３日・Ｇスタ）東京Ｖが敵地で町田と対戦する。１０日のＦＣ東京とのダービーでは先制するも、１―１で迎えた後半終了間際に失点し、ショッキングな逆転負けを喫した。現在２連敗中で迎える町田との「東京クラシック」。前節から中３日の日程だが、先発の入れ替えは３人にとどめ、主将ＭＦ森田らを中心に連敗ストップを狙う。また守護神ＧＫマテウスがけがから１