女優の宮澤エマが日本テレビ「おしゃれクリップ」に出演した際の衣装を公開した。 【写真】青がこんなに似合う女優さんって他にいる？ 宮澤は10日に放送された同番組に出演。全身をブルーで決めた姿のショットをアップしたインスタグラムには「Outfit: @mmlafleur」と明記しており、ハーバード大卒の姉で起業家のラフルアー宮澤沙羅氏がニューヨークで創業したブランド「エムエムラフル