福井太智はポルトガル1部アロウカでプレーするポルトガル1部アロウカは現地時間5月11日、リーグ戦第33節でジル・ヴィセンテに3-1で勝利した。この試合でMF福井太智が後半37分に豪快なミドルシュートを決めた。欧州カップ戦出場権獲得を狙っていたチームの敗北に、敵地メディアは「福井のゴールによって望んだものとは全く異なる結果となった」と失意に沈んだ。守備的MFで先発した福井は、豊富な運動量と優れたテクニックで攻守