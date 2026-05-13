ルッテン監督の退任を受け、FFK理事が就任を決定キュラソーサッカー連盟（FFK）は5月13日、キュラソー代表の新監督にディック・アドフォカート氏を任命したと発表した。前任のフレッド・ルッテン監督が職を退く意向を示したことを受け、昨夜開催された理事会において決定された。現在78歳のアドフォカート氏は、オランダ代表の監督を3度にわたって務めたほか、オランダ1部PSVや、スコットランド1部レンジャーズ、ロシア1部ゼニ