約21億円を投じた最先端施設が完成マンチェスター・シティは5月13日、女子トップチーム専用の新たな最先端施設をシティ・フットボール・アカデミー内に開設したと発表した。1000万ポンド（約21億円）を投じたこの施設は、女子プロチームのための専用環境への投資として世界最大規模となる。広さ1万7000平方フィートの施設には、選手の準備や回復を最適化し、負傷を最小限に抑えるための業界最先端のテクノロジーを導入。世界ク