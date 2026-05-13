１２日、アラブ連盟本部で、中国・アラブ芸術展を鑑賞する来賓。（カイロ＝新華社記者／劉磊）【新華社カイロ5月13日】エジプト・カイロのアラブ連盟本部で12日、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナーシップ大会が開幕した。テーマは「メディアの知を結集し、新たな道を開く−中国・アラブ運命共同体を共に構築」。開幕式では「芸術の融和−千年にわたるシルクロード文化の継承