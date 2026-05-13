神奈川県のアメリカ海軍・横須賀基地に不法に侵入した罪などに問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。住友商事の元社員・水野圭隆被告は去年、2回にわたりアメリカ海軍・横須賀基地に軍の関係者を装って不法に侵入した罪などに問われています。13日の初公判で、水野被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「インターネットサイトで偽造の米軍IDカードを購入した」「妻やペ