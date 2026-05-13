タレントの王林がきょう13日放送の『これ余談なんですけど…』（後11：10〜※関西ローカル）に出演する。【動画】「ほんまか？」疑われる…田舎についての王林の一言かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。王林のほか、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、畠中悠（オズワルド）、千葉公平が来店。都会で頑張る “ど田舎出身芸能人”たちが、驚