「再審」制度を見直すための改正法案について、政府は今国会への提出を目指していますが、自民党内で議論が紛糾。さきほど始まった自民党の部会で、法務省はさらなる修正を加えた案を提示しました。結論は出るのでしょうか。井出庸生 衆院議員（先月15日）「自民党は法務省のためにあるんじゃないんだぞ。国民のためにあるんだぞ」議論が紛糾している刑事裁判のやり直し=「再審」に関する法律の改正案。政府は今国会への提出