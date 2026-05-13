天皇陛下は皇居内の水田で毎年恒例の田植えをされました。13日午前11時ごろ、陛下は皇居にある水田に到着されました。青い長袖のシャツに黒い長靴姿の陛下は水田に入り、4月、種もみをまき、15cm近くまで育ったうるち米の「ニホンマサリ」ともち米の「マンゲツモチ」の苗、合わせて20株を一株ずつ丁寧に植えられました。皇居での稲作は昭和天皇から上皇さま、陛下へと受け継がれたもので、9月には陛下自ら、実った稲を刈り取られま