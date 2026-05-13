今週のレギュラーガソリン1リットルあたりの価格は169円40銭となりました。政府の補助金の効果で、ガソリン価格は170円近辺での値動きが続いています。経済産業省は全国のレギュラーガソリンの平均小売価格を発表し、おととい（11日）時点で1リットルあたり169円40銭となりました。値下がりは4週ぶりですが、前の週と比べて30銭の値下がりに留まり、価格はほぼ横ばいとなっています。政府は3月19日の出荷分からガソリンについては