市場調査会社の矢野経済研究所（東京）は13日、企業の新規事業創出につながるアイデアを人工知能（AI）が提案する新サービス「AIDEL（アイデル）」を始めた。顧客企業が自社の強みとなる経営資源を入力すると、矢野経済の調査リポートや共同通信のニュースといった情報を参照しながら多数のアイデアを出してくれる。利用者は自社の製品やサービス、知的財産権のほか、工場や販売網などの情報を入力できる。AIは新たなビジネス