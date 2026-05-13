神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に侵入したとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反などの罪に問われた元住友商事社員の水野圭隆被告（46）は13日、横浜地裁の初公判で起訴内容を認めた。検察側は「偽造のIDカードを使って30回程度侵入し、常習性が認められる」として拘禁刑10月を求刑し即日結審した。判決は6月18日。被告は公判で、小学生の頃から兵士の家族の家にホームステイする中で米軍への憧れを抱くようになり、