１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５４円４２銭（１・１１％）高の５万３７７円９７銭だった。５営業日連続で上昇し、３月上旬以来、約２か月ぶりに５万円台を回復した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１７銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２９円５４銭（０・８４％）高の６万３２７２円１１銭だった。終値として初めて６万３０００