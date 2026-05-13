ポテトチップスの袋が白黒になったり、パスタを束ねるテープが無地になったり、もやしや油揚げの袋のデザインがシンプルになったり。これらにとどまらず、中東情勢の影響は夏のレジャーにも広がりつつあります。青い海に青い空、そして、真っ白な砂浜。夏のレジャー的スポット“ビーチ”。そこでのマストアイテムといえばビーチサンダルです。「イット！」は13日、東京・江戸川区にあるビーチサンダルの老舗メーカー「TSUKUMO」を