新設備「多機能ポール」の役割とはNEXCO東日本が2026年度より、東北道の一部区間に「多機能ポール」の設置を開始しました。すでに目撃した人を中心に、SNSでは「カメラのようにも見える」「新型のオービスだろうか？」などとも言われている設備ですが、一体なんなのでしょうか。【かなり威圧感ある…】これが東北道に新設された「多機能ポール」です（写真）多機能ポールは東北道の鹿沼IC〜宇都宮IC間において、路肩側に約300m