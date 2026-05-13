清酒「獺祭」が日本の個性豊かなアーティストらとコラボレーションし、日本橋三越本店（東京都中央区）でPOPUPを5月13〜26日の期間で開催している。同社の酒造りに対する哲学やこだわりを新たな表現で伝えることが狙い。三越本店を象徴する巨大な天女像をバックにした会場で、特別な限定酒、アニメーターによる限定ボトル、酒造りを表現した絵画、陶芸家による酒器、カワウソのぬいぐるみなどを展開。醸造元・獺祭の桜井一