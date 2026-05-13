森カンナの公式Instagramが更新され、主演ドラマにまつわるカットからプライベートショットまでを織り交ぜた近況投稿が公開された。 参考：森カンナ、内田篤人からの特注ユニフォーム姿を披露「内田ありがとう」「観戦行きたい」 1枚目には、黒のパンツスーツに白シャツを合わせ、黒い長傘を差した森の姿が収められている。他にも和柄の刺青を入れた小出恵介と並び凛々しい表情でポーズを決めるオ