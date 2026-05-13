ほぼ日が主催する「生活のたのしみ展」（6月1日～6月7日）にて、「ほぼ日MOTHERプロジェクト」が「MOTHERのSUMMER（マザーのサマー）」をオープンすることが発表された。 【画像あり】夏にちなんだアイテムがラインナップ 今回のテーマは、夏、アウトドア、そして冒険。任天堂より発売されたゲーム「MOTHER」シリーズをモチーフにしたリュック、Tシャツ、スニーカ