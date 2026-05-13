ショートムービープラットフォーム「TikTok」が、アプリ内で旅行先やホテル、観光スポットなどを発見し、そのまま予約まで行える新機能「TikTok GO」を日本で正式に提供開始したことが発表された。 「TikTok GO」は、TikTok上で見つけた旅行先やホテル、観光地などのスポットを動画で確認しながら、ワンタップで予約ページにアクセスできる機能。場所タグを活用することで、動画や検索から気に