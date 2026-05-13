ガーミンジャパンは、ランニングウォッチ「Forerunner 70」「Forerunner 170」「Forerunner 170 Music」を28日に発売する。予約受け付けは21日開始。価格はForerunner 70が3万9800円、Forerunner 170が4万7800円、Forerunner 170 Musicが5万5800円。 Forerunner 70/170/170 Musicは、ランニングGPSウォッチ「Forerunner（フォアランナー）」シリーズの新製品。ランニング初心者やランニングウォッチ初