安定したピッチングを続ける今永への評価は高い(C)Getty Imagesナ・リーグ中地区首位を快走するカブスは、今季のメジャーで屈指の好スタートを切ったチームの1つに挙げられる。この1か月の間で10連勝を2度記録するなど、目覚ましい躍進を続けている。【動画】「これが恐怖を耐え抜いた男の顔」米投球分析家が注目した今永昇太の“表情”を見る好調を維持するチームの原動力となっている1人が、ここまで4勝を挙げている今永昇太