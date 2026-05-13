【HG 1/144 ガンダムバルバトスアダプト（3次受注）】 抽選販売期間：5月15日11時～5月27日15時 8月 発送予定 価格：2,420円 BANDAI SPIRITSは、通販サイトのプレミアムバンダイにてプラモデル「HG 1/144 ガンダムバルバトスアダプト」の3次抽選販売を実施する。受付期間は5月15日11時より5月27日15時までで、8月に発送を予定。価格は2,420円。 本商品は「