トルシエ体制下でW杯落選を経験した中村。当時のショックは相当なものだった(C)産経新聞社2026年北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバー26人の発表が5月15日に迫ってきた。代表発表というのはドラマがつきものだ。特に多くのサッカーファンにとって印象深いのが、1998年フランスW杯のカズ（三浦知良＝福島）と2002年日韓W杯の中村俊輔（日本代表コーチ）という2大スターの落選だろう。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加