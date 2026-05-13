タレントの辻希美さんは5月12日、自身のInstagramを更新。生後9カ月となる第5子のかわいらしい姿を公開しました。【写真】かわい過ぎる辻希美の娘ほっこりとするキュートな光景辻さんは「夢が鏡の中の夢とチュー」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では鏡を見つめる娘ですが、2枚目では鏡に近づき「チュー」しています。思わずほっこりとしてしまう、キュートな光景です。この投稿には、記事執筆時点の13日現在で5万3000件を超える