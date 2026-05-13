会見３０分後に単独インタビュー フィギュアスケート女子の坂本花織選手が引退を発表。ＭＢＳの単独インタビューに応じました。 【写真を見る】引退会見終了直後笑顔でインタビューに応じる坂本花織選手 ４歳でスケートを始めた坂本選手。１７歳でオリンピック初舞台に立ち、２０２２年の北京五輪では銅メダルを獲得。世界選手権では史上８人目の３連覇を達成し、今年のミラノ・コルティナ