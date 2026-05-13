5月13日午後2時20分頃、熊本市北区麻生田5丁目付近の路上で、小学生が、背後から来た男から脇腹あたりをトントンと触られ、「ねえ、きみ」などと数回にわたり、声を掛けられる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢：40代〇体格：やせ型〇黒色マスク〇上衣：黒っぽい長袖Ｔシャツ〇下衣：黒っぽい長ズボンです。 警察は防犯のために、〇なるべく複数で、人通りの多い道を通る〇防犯ブザーを携帯し、すぐに使えるように