高市総理大臣が来月中旬にフランスで開かれるG7サミットの前に、イギリスとイタリアを訪問し、首脳会談を調整していることが日本テレビの取材でわかりました。複数の政府関係者によりますと高市総理は、来月15日からフランス東部のリゾート、エビアンで開かれるG7サミットへの出席に先立ち、イギリスのロンドン、イタリアのローマを相次いで訪れ、首脳会談を行う方向で調整しています。イギリスのスターマー首相とイタリアのメロー