タレントの滝沢カレン（34）が13日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、海外旅行で行って良かった国を明かした。「今でも一番好きなのはドバイなんですけど、最先端未来みたいな全く地球じゃないみたいなところと、ちょっと行くと大砂漠なんですよ」と独特の表現でUAE・ドバイの魅力を語り、「それの差が、ちょっとの移動でこの差が生まれる場所が不思議な世界、アニメ