「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）大関霧島は一山本をはたき込みで破り、初日から４連勝を飾った。全勝は若隆景、琴栄峰も含めて３人となった。大関琴桜は義ノ富士を押し出しで下して２勝２敗とした。関脇琴勝峰は藤ノ川に突き落とされて１勝３敗、新関脇熱海富士も隆の勝に押し出され、１勝３敗となった。