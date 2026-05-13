コメなど主要な作物の安定供給を目的とした食糧法の改正案が１３日、衆院農林水産委員会で実質審議入りした。改正案では、現行法で明記されている「生産調整の円滑な推進」の文言を削除し、「需要に応じた生産」に改める。需要の伸びが見込めなければ生産を抑えるという趣旨で、コメ価格が下がらないようにする狙いもあり、石破前首相が昨夏に打ち出した増産路線の修正となる。鈴木農相は改正案について、「国内外の需要を創