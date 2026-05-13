土地や建物などの所有者に毎年課される固定資産税をめぐり、課税ミスや不適切な評価といった問題が各地で相次いでいる。背景には自治体側の人員や専門性の不足といった課題があるとみられ、納税者が通知内容を確認する重要性が浮き彫りとなっている。自宅と口座が差し押さえられ･･･北海道のほぼ中央にある芦別市。駅前には、25年前に閉店した元パチンコ店がある。閉店の5年後、親からこの物件を相続した南川さんは、想像以上の老朽