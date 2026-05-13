菅井友香＆中村ゆりか テレビ東京系ドラマ「チェイサーゲームW」シリーズの続編映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、春本樹と林冬雨、娘の林月が家族として暮らし始めてから7年後を描く物語だ。これまでのドラマでは"恋人"としての時間が描かれてきた2人だが、今作で映し出されるのは、その先にある"家族"としての日々だ。ともに暮らし、子どもを育てるなかで生まれる衝突やすれ違い、その一方で深まっていく愛情。シ