8日のロッテ戦で1点を追う2死三塁から狙ったパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に金子侑司氏が11日に出演。今週の“イケメンプレー”を選出した。今年から始動した新コーナー「変態とイケメン」。現役時代、華のあるプレーで幾度となくファンを沸かせた金子氏は、10日のロッテ戦でホームスチールを披露したソフトバンク・周東佑京内野手を挙げた。「やっぱり足速い人かっこいいですからね」と金