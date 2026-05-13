選挙の前に有権者に菓子折りを配った罪に問われている、岐阜県本巣市の鍔本規之市議の初公判が開かれました。法廷でも、長い時間をかけ反論を続けました。 ■「近所づきあいで毎回やっていた」と持論展開 起訴状などによりますと、鍔本市議は自身も出馬する市議選の告示前だった去年9月、支援者を通じて事務所近くの有権者28人に菓子折りを配った「公職選挙法違反」の罪に問われています。 配ったのは、2