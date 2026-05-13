愛知県設楽町が所有するマイクロバスが、車検切れの状態で保育園の遠足に使われていたことがわかりました。設楽町によりますと、今月9日、教育委員会が管理する28人乗りのマイクロバスが車検切れになっていると、前回車検を受けた自動車整備工場から連絡がありました。マイクロバスは主に小中学校の部活動の遠征などに使われていて、6日に車検の有効期間が満了となったあと、町立保育園の遠足に使われていました。町は運行