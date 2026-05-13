友達が集まる家には、大勢の人が楽しめる仕掛けがあるようです。どんなアイテムがあれば、家での集まりが盛り上がるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性439名に聞いたアンケートを参考に「『人が遊びに来る部屋』にするためのマストアイテム」をご紹介します。【１】大人数でも囲める「ローテーブル」「イスの数に限りがあるから、ダイニングテーブルだと不便」（20代女性）というように、特に大人数での集まりの