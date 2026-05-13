民間の庭園 ガーデン四季(高松市勅使町)のバラ 高松市の庭園でバラが見頃を迎えています。 （篠原茉那リポート）「園内はバラの甘い香りに包まれて、歩いているだけで心が華やぎます！」 高松市勅使町にある民間の庭園「ガーデン四季」です。約1000平方メートルの敷地内で、白やピンクなど約150種類のバラと色とりどりの草花を楽しむことができます。 園内のバラの見頃の時季は、2026年