昨年の朝日杯ＦＳ１１着で、５月９日の１勝クラス（京都、芝１６００メートル）を勝利したコルテオソレイユ（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ウインブライト）はラジオＮＩＫＫＥＩ賞（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）に向かう。同馬を管理する佐藤悠調教師が５月１３日、明らかにした。佐藤悠調教師「前走は良く勝ってくれました。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞に向かおうと思います」