毎日杯の覇者アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）で引き続き横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝とコンビを組む。社台サラブレッドクラブが５月１３日、ホームページで発表した。同馬は前走の皐月賞で１８着。４コーナーを回る際に大きくバランスを崩したため、大事を取って鞍上が追うのをやめていた。レース後は馬体に大きな