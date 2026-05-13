◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン迫力が伝わった。カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は栗東・坂路を単走。最初の２ハロンは１５秒台で入ったが、徐々に力強さの増していくようなフォームで加速する。メリハリを利かせるようにラスト２ハロンは１３秒３、１２秒１でまとめた。「落ち着きもあって、いい走りだ