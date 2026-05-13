◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が１３日、プロ初勝利を目指して中日戦（横浜）に先発。初回は最速１５１キロを計測し、３者凡退と最高の立ち上がりを見せた。１番・鵜飼を１３４キロのフォークで空振り三振。２番・高橋周は１５０キロ直球、３番・村松は１２３キロのカーブで見逃し三振に斬った。横浜市出身の島田は、本拠地初登板に向け