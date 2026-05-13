高速道路でストレスを感じない絶妙バランス簡素にプレスされたボディと、平面ガラスで製造コストを抑えていた、初代フィアット・パンダ。新しいグランデ・パンダは、スマートカー・プラットフォームの採用でコストを削減している。内燃エンジンと電気モーターの両方に対応した、新設計となる。【画像】ストレスフリーな絶妙バランスグランデ・パンダ・エレクトリックサイズの近いEVは？全153枚バッテリーEV版のエレクトリ