思わず笑顔になってしまうデザインフィアット・パンダが、グレートブリテン島へ帰ってきた。ひと回り大きくなったボディに、ハイブリッドとエレクトリック、2種類のパワートレインを用意して。【画像】ストレスフリーな絶妙バランスグランデ・パンダ・エレクトリックサイズの近いEVは？全154枚グローバルモデルとして、ハッチバックではなく、より広い人が共感するであろいうクロスオーバーなことはご覧のとおり。ブラジル