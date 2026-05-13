元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、男性9人組「超特急」に大舞台でのアドバイスを送った。番組には、超特急のリョウガ、シューヤ、マサヒロが出演。23作目のシングル「ガチ夢中！」のリリースや、11月に東京ドーム公演を行うことなどをPRした。KAT−TUN時代に何度もドームの舞台に立ったことのある中丸には、シューヤが「楽屋、どんな感じですか？」