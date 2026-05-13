引退会見に臨んだフィギュアスケートの坂本花織選手（26）。最後には報道陣も驚きのサプライズ報告が飛び出しました。21年間の現役生活を終え、上下白の衣装で会見に臨んだ坂本選手。現役引退・坂本花織選手：私事ではありますが、先日結婚いたしました。なんと、5月5日に一般男性と結婚したことを発表。坂本花織選手：（Q. どこで出会った？）大学時代に出会った方です。（Q. 年齢は？）同い年です。（Q. どんな方？）本当に真逆