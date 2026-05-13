日本バスケットボール協会の島田慎二会長らが13日にオンラインで会見を行い、前日に発表した元職員による不適切な経費の取り扱い事案について説明した。島田会長は「トップとして厳粛に受け止めている。深くおわび申し上げます」と謝罪し、自身の報酬を自主返納することを明らかにした。会長は月額10％を3カ月、渡辺信治事務総長は月額10％を2カ月返納するという。同事案は24〜25年に強化試合で海外チームを招いた際、当時担